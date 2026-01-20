47 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Enselendi
Sakarya'da hakkında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, GBT sorgulamasının ardından fark edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli N.Y.'nin (40) GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Spor
Kemiklerin, boyunların kırıldığı GS-FB maçı davasında karar açıklandı: Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde’ye 1.5 yıl hapis!