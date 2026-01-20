  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’nin paralarını kumarda yediler Ekrem havada fuhuşun diyetini ödemiş Bakan Tunç duyurdu: Atlas Çağlayan’ın katili ve tehdit savuranlar tutuklandı Kuzey Kore lideri Kim, başbakan yardımcısını görevden aldı! Öyle sözler söyledi ki… Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu? Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar “Naylon fatura” yapay zeka tabanlı uygulamayla anında yakalanıyor CHP'li belediyelerde Kaşif korkusu 'İsrail'in son kartı PJAK!' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan flaş açıklamalar Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü
Yerel 47 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Enselendi
Yerel

47 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
47 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Enselendi

Sakarya'da hakkında uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, GBT sorgulamasının ardından fark edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli N.Y.'nin (40) GBT sorgulamasını yaptı. Yapılan incelemede şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 47 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kemiklerin, boyunların kırıldığı GS-FB maçı davasında karar açıklandı: Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde’ye 1.5 yıl hapis!
Kemiklerin, boyunların kırıldığı GS-FB maçı davasında karar açıklandı: Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde’ye 1.5 yıl hapis!

Spor

Kemiklerin, boyunların kırıldığı GS-FB maçı davasında karar açıklandı: Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde’ye 1.5 yıl hapis!

Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

Gündem

Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

Galatasaraylı yöneticiye hapis cezası! Dikkat çeken bahis detayı!
Galatasaraylı yöneticiye hapis cezası! Dikkat çeken bahis detayı!

Spor

Galatasaraylı yöneticiye hapis cezası! Dikkat çeken bahis detayı!

Esra Ezmeci sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı iddiası! Skandal olay
Esra Ezmeci sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı iddiası! Skandal olay

Aktüel

Esra Ezmeci sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle hapis cezası aldı iddiası! Skandal olay

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23