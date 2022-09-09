47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Fevzi Paşa Mahallesi'nde annesine ait evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.