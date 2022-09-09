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Yerel 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yerel

47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 16:00:00 -
47 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından hakkında 47 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin Fevzi Paşa Mahallesi'nde annesine ait evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan K.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

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