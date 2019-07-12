



İSTANBUL (AA) - 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvanın ikinci günü tamamlandı.

Kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün altın madalyaya ulaşırken, 50 kiloda Evin Demirhan bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise 57 kiloda Barış Kaya ile 61 kiloda Munir Recep Aktaş gümüş, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ve 70 kiloda Haydar Yavuz da bronz madalyanın sahibi oldu.





- Akgül: "Turnuvayı galip kapatmak istiyorum."





Organizasyonda 125 kiloda milli sporcu Taha Akgül, finale yükseldi.

Yarın ABD'li rakibi Nick Gwiazdowski ile finalde karşılaşacak Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu organizasyon hem puan turnuvası hem de Dünya Şampiyonası'nda seri başı olmamız için burada güreşmemiz gerekiyor. Önemli bir turnuva. Önemli rakiplerim var. İnşallah finalde ABD'li rakibimi de yenip, turnuvayı galip kapatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuva, yarın yapılacak eleme ve madalya müsabakalarıyla devam edecek.