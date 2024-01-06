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Yerel 47 göçmen kurtarıldı
Yerel

47 göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 01:55:00 -
47 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak saat 03.10 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA

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