4.7 büyüklüğünde, 10 saat devam eden deprem!

Mars'ta meydana gelen deprem bilim insanlarını şaşırttı. Şimdiye kadar Mars'ta kaydedilen en güçlü deprem olmasının yanı sıra, kızıl gezegeni 10 saat boyunca sallayan en uzun deprem olduğu belirtildi.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton, "Bu tek depremin saldığı enerji, şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm depremlerin kümülatif enerjisine eşdeğer" dedi.

Jeofizik Araştırma Mektupları'nda yayınlanan depremin yeni analizi, büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.

Bu, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremin yaklaşık 9.5 büyüklüğünde olduğu Dünya standartlarına göre büyük bir deprem gibi gelmeyebilir.

Ancak NASA'nın InSight sondasının, 2019'un başlarında içini kaydetmeye başladığından beri sismik olarak hareketsiz olduğu düşünülen bir gezegen için oldukça etkileyici görünüyor.