460 yerleşim biriminin yolu kapandı! Mahsur kalanların yardımına UMKE yetişiyor

Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerine çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için kar kürüme ve temizleme çalışması başlattı.

Çatalzeytin-Kastamonu karayolu'na çığ düştü

Çatalzeytin-Kastamonu karayolu Kaymazlar Yılanlıkaya mevkiinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol bir süreliğine çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yolun açılması için kar kürüme ve temizleme çalışması başlattı.

Görevliler, tek şeridin açılabildiği, yolda zincirsiz ve ağır tonajlı araçlar için Çatalzeytin’den hem Kastamonu istikametine hem de Abana istikametine geçişin kapatıldığını aktardı.

Yolda mahsur kalanların yardımına UMKE yetişti

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede mahsur kalan hastaları kurtarmaya devam ediyor.

Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise yollar kapandığı için köylerinde mahsur kaldı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye konuşlandırıldı. Yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezinin yanı sıra Bozkurt, İnebolu, Küre, Şenpazar ile yakın noktalarda meydana gelebilecek vakalara UMKE snowtrack, UMKE paletli ambulans, SCAM ambulansla birlikte müdahale ediliyor.

Bu kapsamda yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan hastanın imdadına UMKE ekipleri yetişti. Bozkurt’un İbrahim köyünde ikamet eden hasta, yolu kapalı olduğundan dolayı 112 Acil Çağrı Merkezini aradı ve yardım istedi. Bunun üzerine bölgede konuşlanan UMKE ekipleri, paletli ambulans ile İbrahim köyüne doğru hareket etti. Yolu kar sebebiyle kapalı olan hasta, UMKE ekiplerince paletli kar ambulansıyla evinden alınarak Bozkurt Devlet Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi.

Öte yandan AFAD Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 201 iş makinesi ve 264 personelle BEDAŞ, 56 iş makinesi 127 personelle haberleşme ağında, 92 iş makinesi ve 150 personelle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, 115 iş makinesi ve 165 personelle Kastamonu İl Özel İdaresi, 35 iş makinesi ve 80 personelle Kastamonu Belediyesinin il genelinde karla mücadele çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kara Yolları 121. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

Ardahan'da yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan'ın bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı. İl genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı, zaman zaman tipiye dönüştü. Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri, il geneli kar ve tipinin ulaşımı aksattığını, sürücülerin tedbirli olmalarını istendi. Tipi, kent merkezinde de etkili oldu.

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Domaniç ilçesindeki kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle ilçeden Bursa İnegöl'e ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde ağır ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin aralıksız süren çalışmalarına rağmen tipi yolları kapatırken, görüş mesafesini de azaltıyor.

460 yerleşim biriminin yolu kapandı

Rize, Giresun, Bayburt, Ordu, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 460 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Rize'de aralıklarla devam eden kar ulaşımda aksamaya yol açtı. Merkez ve Ardeşen'de altışar, Çamlıhemşin'de 4, Çayeli'de 1, Güneysu'da 4, Hemşin'de 1 ve İkizdere'de 18 olmak üzere 40 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri il genelinde 78 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. İkizdere, Çamlıhemşin ve Hemşin'de de belediye ekiplerince mahalle yollarında temizleme çalışması yapılıyor.

İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı tüneli bölgesinde ve Ayder turizm merkezinde ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerince temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 35, Alucra'da 35, Bulancak'ta 51, Çamoluk'ta 5, Çanakçı'da 3, Dereli'de 34, Doğankent'te 4, Piraziz'de 12 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplamda 200 köy yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda da etkili olan kar yağışı nedeniyle yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını ve araçlarında zincir bulundurmaları gerektiğini belirtti.

Bayburt

Bayburt'ta 3 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte İl Özel İdaresi tarafından 48 personel ve 39 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapılırken, Karayolları ve Belediye ekiplerince de yollarda temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ordu

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 32 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl genelinde devam eden yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kentte 277 mahalle yoluna müdahale eden ekipler, kapalı 32 mahalle yolunun açılması için de çalışmalara devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini gösteren kar nedeniyle il genelinde 26 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesince 250 ekip ve 128 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma yapılıyor.

Artvin

Artvin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ardanuç'ta 9, Şavşat'ta da 4 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şavşat-Ardahan Devlet Karayolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Öte yandan, kentin önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken, Kafakasör Yaylası, Hatila Milli Parkı, Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı, Borçka Karagöl Tabiat Parkı da beyaza büründü.

Gümüşhane

Gümüşhane'de merkez, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ve Torul ilçelerinde 129 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince 24 araç 45 personel ile karla mücadele çalışması sürdürülürken, diyaliz hastası ve cenaze bulunan köylere öncelik veriliyor.