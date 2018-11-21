46 yıllık tecrübenin adı: Korkmaz

1972 yılında İstanbul Mercan’da 50 m²’lik küçük bir atölyede sürahi, çay tabağı ve çay kaşığı üretimi ile temelleri atılan Korkmaz markası 100’e yakın ülkeye ihracatı, yılda 6.5 milyonluk ürün üretimi ve 1.250 çalışanı ile Türkiye’nin büyük bir markası olmasının yanı sıra dünyanın önde gelen Türk markaları arasında da yer alıyor.

Şu anda toplam 75.000 m² alana sahip üç fabrikası ile Türkiye’nin en gelişmiş sanayi kuruluşlarından biri olan Korkmaz’ın toplam üretiminin yüzde 73’ü pişirme grubu, yüzde 19’u elektrikli mutfak aletleri ve yüzde 8’i sofra ürünlerinden oluşuyor. Toplam 45 mağazası, 750’yi aşkın yurt içi ve yurt dışı bayisi ile hizmet veren şirket yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Yepyeni bir kahve makinesi

Türk ve dünya mutfaklarında 46 yıldır yerli üretim gücüyle ürünler üreten, Korkmaz Mutfak Eşyaları son tasarım kahve makinesi Kahvekolik ile közde pişmiş kahve lezzetini, kahve severlere sunuyor. Bilindiği üzere lezzetli bir Türk kahvesinin sırrı kısık ateşte pişmesidir.

Harlı ateşte hızlıca kaynayan kahve özünü almadan pişer, bu durumda Türk kahvesi çiğ kaldığı için barındırmış olduğu lezzetli aromasını kahveye katamaz. Bu bilgi doğrultusunda Termo Balans Teknolojisi ile tasarlanan kahvekolik daha düşük güçte çalışır ve kahve çekirdeğinin aromasını koruyarak köz tadında lezzetli kahveler yapar. Kahvekolik’ in diğer önemli özelliği ise, mutfakta kullanılan en sağlıklı materyal olan çelik ile yapılmış cezvesidir. Çelik cezvesiyle Kahvekolik’te pişen kahveye hiçbir şekilde plastik, alüminyum gibi materyaller temas etmez.