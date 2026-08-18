  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her gece geliyor, mahalleyi birbirine katıp yok oluyor! Bir türlü yakalanamayan Gulyabani mahalleyi canından bezdirdi Türkiye Libya anlaşmasını baypas etmek için son kozlarını oynadılar: Umut bağladıkları isme bakın Eşi ve 3 çocuğuyla yaz aylarını kovanlarının başında geçiriyor! Gezginci arıcı aile bal mesaisinde Limon kabuğunu sakın atmayın: Bakın musluğa sürünce ne oluyor! YKS sonuçları sonrası belli oldu: İşte il il en ucuz ve en pahalı kiralar! Panik işte şimdi başlayabilir: 12 yıl sonra ürkütücü silah sahaya sürüldü Ezber bozan dev aktüel ürünler fırtınası başlıyor! A101'de 20-26 Ağustos günleri arasında dev indirimler Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek KKTC'de tüp bebek skandalı iddiası: Kimsenin fark etmediği nadir olay... En az 30 çocukta yanlış donör şüphesi
Hayat-Aktüel
26
Yeniakit Publisher
Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

Yurt dışında yapılan araştırmaya göre, radyona bağlı olarak en çok ölüm vakaları görülen meslekler açıklandı.

#1
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

Araştırmacılar, günlük çalışma koşullarında fark edilmeden maruz kalınan kozmik etkiye dikkat çekti.

#2
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

İŞTE KANSER RİSKİ EN YÜKSEK MESLEK GRUBU...

#3
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

İLK SIRADA PİLOTLAR Sonuçlarda kabin memurları ilk sırada, pilotlar ise ikinci sırada yer aldı.

#4
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

NEDEN KABİN MEMURLARI VE PİLOTLAR? Araştırmacılara göre bunun temel nedenlerinden biri, uçuş sırasında maruz kalınan kozmik iyonlaştırıcı radyasyon.

#5
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

Dünya atmosferi, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkların önemli bölümünü yeryüzüne ulaşmadan engelliyor. Ancak yüksek irtifalara çıkıldığında atmosferin sağladığı koruma azalıyor.

#6
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

YÜZDE 50 DAHA YÜKSEK Araştırmada radyasyonla ilişkili kanser olasılığının kabin memurlarında diğer mesleklere kıyasla yüzde 50, pilotlarda ise yüzde 36 daha yüksek olduğu belirtildi.

#7
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları yeniden düzenleyerek erken emeklilik imkânı tanıyan güncel listeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıklanan listede kanser, epilepsi, Parkinson ve organ nakli gibi ağır sağlık sorunları bulunuyor.

#8
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

İŞTE ERKEN EMEKLİLİĞ KAPSAYAN HASTALIKLAR! SGK tarafından belirlenen ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şu şekilde sıralanıyor:

#9
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

KANSER

#10
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

EPİLEPSİ

#11
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

PARKİNSON HASTALIĞI

#12
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

PARKİNSON HASTALIĞI

#13
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

BEHÇET HASTALIĞI

#14
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

ORGAN NAKLİ

#15
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

AIDS

#16
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

TÜBERKÜLOZ

#17
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

ZEKA GERİLİĞİ

#18
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

BİPOLAR BOZUKLUK

#19
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

SİROZ

#20
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

MULTIPL SKLEROZ (MS)

#21
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

FELÇ VE UZUV KAYIPLARI

#22
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

ŞİZOFRENİ

#23
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

DEMANS

#24
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

GÖRME KAYBI

#25
Foto - Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek

Bu hastalıkların, kişinin iş gücünde yüzde 60 veya daha fazla kayba neden olması durumunda malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor.. Ancak her hastalık durumunun malulen emeklilikle sonuçlanmadığını, iş gücünde kaybın derecesinin belirleyici olduğunu unutmamak gerekiyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü düşüşle kapatarak yatırımcılarına zarar ettirdi.

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 65. duruşması sona erdi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar..
Diplomasi trafiğinde kritik temas
Gündem

Diplomasi trafiğinde kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün birer t..
Artık "Gülen’in kızıyım" diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum
Gündem

Artık “Gülen’in kızıyım” diyecek… FETÖ’cü sapkın Enes Kanter: Kendimi kadın gibi hissediyorum

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, ABD'deki kadın basketbol ligi WNBA'de oynamak için başvuru yaptı. Elebaşı Gülen’in ‘oğlum’ diye hitap..
Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı
Gündem

Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 23 ve 24. Dönem Koca..
Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı
Dünya

Trump'ın Venezuela ve İran’a saldırma sebebi bakın neymiş! 'Yüz milyarlarca dolar kazanıyoruz' itirafı

Küresel eşkıya ABD’nin “Sarı Şeytan” lakaplı Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra ülkeyle ilişkilerinin ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23