Eğer o işi yapıyorsanız erken emekli olabilirsiniz İşte kanser riski en yüksek meslek
Yurt dışında yapılan araştırmaya göre, radyona bağlı olarak en çok ölüm vakaları görülen meslekler açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yurt dışında yapılan araştırmaya göre, radyona bağlı olarak en çok ölüm vakaları görülen meslekler açıklandı.
Araştırmacılar, günlük çalışma koşullarında fark edilmeden maruz kalınan kozmik etkiye dikkat çekti.
İŞTE KANSER RİSKİ EN YÜKSEK MESLEK GRUBU...
İLK SIRADA PİLOTLAR Sonuçlarda kabin memurları ilk sırada, pilotlar ise ikinci sırada yer aldı.
NEDEN KABİN MEMURLARI VE PİLOTLAR? Araştırmacılara göre bunun temel nedenlerinden biri, uçuş sırasında maruz kalınan kozmik iyonlaştırıcı radyasyon.
Dünya atmosferi, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkların önemli bölümünü yeryüzüne ulaşmadan engelliyor. Ancak yüksek irtifalara çıkıldığında atmosferin sağladığı koruma azalıyor.
YÜZDE 50 DAHA YÜKSEK Araştırmada radyasyonla ilişkili kanser olasılığının kabin memurlarında diğer mesleklere kıyasla yüzde 50, pilotlarda ise yüzde 36 daha yüksek olduğu belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkları yeniden düzenleyerek erken emeklilik imkânı tanıyan güncel listeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Açıklanan listede kanser, epilepsi, Parkinson ve organ nakli gibi ağır sağlık sorunları bulunuyor.
İŞTE ERKEN EMEKLİLİĞ KAPSAYAN HASTALIKLAR! SGK tarafından belirlenen ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şu şekilde sıralanıyor:
KANSER
EPİLEPSİ
PARKİNSON HASTALIĞI
PARKİNSON HASTALIĞI
BEHÇET HASTALIĞI
ORGAN NAKLİ
AIDS
TÜBERKÜLOZ
ZEKA GERİLİĞİ
BİPOLAR BOZUKLUK
SİROZ
MULTIPL SKLEROZ (MS)
FELÇ VE UZUV KAYIPLARI
ŞİZOFRENİ
DEMANS
GÖRME KAYBI
Bu hastalıkların, kişinin iş gücünde yüzde 60 veya daha fazla kayba neden olması durumunda malulen emeklilik hakkı kazanılabiliyor.. Ancak her hastalık durumunun malulen emeklilikle sonuçlanmadığını, iş gücünde kaybın derecesinin belirleyici olduğunu unutmamak gerekiyor./ kaynak: haber7
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