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4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500 gün kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?

4500 günle tazminat nasıl alırım? 3600 gün ve 4500 prim günüyle kıdem tazminatı nasıl alınır? Sorusu çalışanlar tarafından sorgulanmakta. 3600 gün primle kıdem tazminatı alınması için bazı şartlar vardır. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan ve 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran çalışanlar, SGK’dan emekli olabileceğini ifade eden bir yazı getirmesi durumunda kıdem tazminatı alabiliyor. İstifa etsen dahi kıdem tazminatı alınması için 15 yıl ve 3600 günün dışındaki bir de 25 yıl ve 4500 gün şartı vardır. Peki 4500 gün kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl alınır?

10 Ekim 2019 Perşembe 09:07
4500 günle tazminat nasıl alırım? 4500 gün kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı nasıl alınır, şartları neler? 3600 gün ve 4500 prim günüyle kıdem tazminatı nasıl alınır? Sorusu çalışanlar tarafından sorgulanmakta. 3600 gün primle kıdem tazminatı alınması için bazı şartlar vardır. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan ve 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran çalışanlar, SGK’dan emekli olabileceğini ifade eden bir yazı getirmesi durumunda kıdem tazminatı alabiliyor. İstifa etsen dahi kıdem tazminatı alınması için 15 yıl ve 3600 günün dışındaki bir de 25 yıl ve 4500 gün şartı vardır. Peki 4500 gün kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı nasıl alınır?

15 yıl ve 3600 günün dışındaki istisna 25 yıl ve 4500 gün şartıdır. Bir başka deyişle 8 Eylül 1999’dan sonra ilk kez sigorta girişi olanların en az 4500 gün primi olacak ve ilk sigorta tarihinden sonra 25 yıl geçmiş olacak (bu süreyi aynı işyerinde tamamlamak gerekmiyor). Bu durumdaki işçiler, çalıştıkları yerde 1 yılı tamamladıysa istifa etmeleri halinde kıdem tazminatına kavuşur. İşveren bu işçiye kıdemi ödemek zorunda.

Emeklilik için yaş dışında prim şartı nedir?

Emekli olmak için yaş, prim günü ve sigortalılık yılı şartlarını aynı anda sağlamak gereklidir. Fakat yaş dışında şartlar sağlayanlar emekli aylığına yani yaşlılık aylığına hak kazanmak için yaşını doldurmayı beklerler.

08/09/1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı başlamış kişiler için 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartı,

08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 prim günü ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı,

05.2008 tarihi ve sonrasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, 5400 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:07
  1. 4500 gün kıdem tazminatı şartları
  2. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
  3. Emeklilik için yaş dışında prim şartı nedir?
  4. 3600 günle tazminat nasıl alırım
  5. 4500 günle tazminat nasıl alırım

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