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4500 günde emeklilik şartları nelerdir?

Emeklilik milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu bir hayaldir. Sigorta başlangıç tarihiyle ilgili olan 4500 günden emekli olmak son dönemde sık sık aratılır oldu. İşte, merak ettiğiniz "4500 günde emeklilik şartları nelerdir?" sorusunun cevabı.

08 Ekim 2019 Salı 08:35
4500 günde emeklilik şartları nelerdir?

Emeklilik milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu bir hayaldir. Sigorta başlangıç tarihiyle ilgili olan 4500 günden emekli olmak son dönemde sık sık aratılır oldu. İşte, merak ettiğiniz "4500 günde emeklilik şartları nelerdir?" sorusunun cevabı.

Çalışan herkes günü geldiğinde emekli olmak ister. Emekli olabilmek içinse prim gün sayısını ve yaş haddini doldurmak gerekir. Bazı durumlarda ise yaş haddi dolmuş olmasına rağmen prim gün sayısı tamamlanmış olmayanların emekli olmaları için bazı şartları sağlamaları gerekiyor. Yani yaş haddinden emekli olabilmek için 4500 prim gününün doldurmak gerekiyor. Şartlar yerine getirildiğinde 4500 günden emekli olmak mümkün.

4500 günde emeklilik şartları nelerdir?

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşların 4A kapsamında emekli olabilmesi için 4500 günü tamamlaması yeterli olmaktadır.

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi olmuş ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışmış kadınlar 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaş ve 25 senelik sigortalılık süre şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihinde çalışmaya başlayan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir. Tek başına 60 yaşı tamamlamak yeterli değildir. Yaşın tamamlanmaması halinde 25 yıl dolsa da emeklilik hakkı elde edilmemektedir.

Erkeklerde 4500 günde emeklilik şartları nelerdir?

Erkeklerde 4500 emeklilik şartı 25 senelik sigorta primlerinin eksiksiz şekilde yatması ve 60 yaşını doldurmaktır.

05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir.

05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir.

05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir.

05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulmuş olması gerekmektedir.

05.2014 ve sonrası için emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.

Kadınlarda 4500 günde emeklilik şartları nelerdir?

Kadınlarda 4500 prim gününün doldurulmasının yanı sıra 58 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Kadın çalışanlarda da erkeklerde olduğu gibi 25 senelik sigorta hizmeti aranmaktadır. Kadınlarda 4500 günden emeklilik şartları ve yaş haddi ise:

05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 52 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir.

05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 54 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir.

05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 56 yaşın doldurulması gerekmektedir.

05.2011 ve sonrası için emekli olmak isteyen kadın vatandaşların 58 yaşını doldurması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 08:35
  1. 4500 gün emeklilik şartları 2019
  2. 4500 gün emeklilik maaşı ne kadar
  3. 4500 günden emeklilik maaşı ne kadar 2019
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