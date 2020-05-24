  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde hüzünlü bayram

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Ramazan Bayramı’na hüzünlü bir sessizlik içinde geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:32:15 -
450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde hüzünlü bayram

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Ramazan Bayramı’na hüzünlü bir sessizlik içinde geçirdi. Korona virüs salgını öncesi çocuk sesleri ve cemaatle dolan tarihi cami, tekrar açılacağı 29 Mayıs gününü bekliyor.


Mimar Sinan’ın 450 yıl önce yaptığı Sokullu Mehmet Paşa Camii, bu yılki Ramazan Bayramı’na hüzünlü bir sessizlik içinde girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Lüleburgaz’da, vatandaşlar bu yıl camiye gelemedi. Her yıl cami cemaatiyle dolup taşan cami 29 Mayıs’ta öğle namazıyla tekrar açılacağı günü iple çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı