45 ölü onlarca yaralı! Soykırımcı cayır cayır yaktı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı saldırılarını 234 gündür devam ettiren Siyonist İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Tal Al-Sultan Kampı’na hava saldırısı düzenleyerek çadırlarda ve barakalardaki masum çoluk çocuğu diri diri yaktı. Vahşi saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının yüzleri aşacağı tahmin edilirken insanlık her zamankinden daha büyük bir sınav veriyor.

“İsrail ancak güçten anlar”

Akit’e insanlık dışı saldırıya ilişkin tepkilerini dile getiren Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, İsrail’in ne Uluslararası Adalet Divanı, ne Uluslararası Ceza Mahkemesi ne de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aldırış etmediğini belirterek, başta İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olmak üzere insani değerleri savunan, insanlığı savunan bütün ülke ve kuruluşların daha kararlı bir şekilde İsrail’e karşı bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. İsrail’in ancak güçten anlayacağını belirten Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, İslam ülkelerinin derhal toplanarak, saldırılarını durdurmaması halinde kurulacak bir barış gücüyle müdahale edeceklerini ilan etmeleri ve İsrail’e karşı, başta akaryakıt olmak üzere bütün ürünleri kapsayan ambargo kararı almaları gerektiğini kaydetti. Kır şunları söyledi: “Siyonist İsrail’in bu yaptığı dünyaya meydan okuma, insanların İsrail’e karşı gücünün yetmediğini göstermektir. Bu insanlık adına utanç vericidir. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın derhal toplanıp fiiliyata geçme, İsrail’e karşı askeri güç kullanma kararı almalıdır. İslam ülkelerinin parlamentoların kırmızı alarmla acil toplanmalı, İsrail savaşı durdurmadıkları takdirde askeri güç kullanılacağına dair derhal karar almalı. İkili ilişkiler kesilmeli. Sportif, kültürel faaliyetler kesilmelidir. Derhal İsrailli diplomatlar sınır dışı edilmeli, İsrail’deki diplomatlar geri çekilmeli. Akaryakıt, doğalgaz gibi ürünlerin İsrail’e girişi yasaklanmalı. İsrail’e destek sağlayan ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelere, bölgedeki güçlerini çekmeleri yönünde baskı yapılmalı. Gazze’deki bütün sivil kuruluşlar, hastaneler, aşevleri, mülteci kampları koruma altına alınmalı.”

İsrail 234 gündür Hamas’ı bitiremedi, karizması yerle bir

Yedihilal Derneği Ankara İl Başkanı Avukat Serkan Güçlü de, “İsrail 234 gündür Hamas’ı bitiremedi. Bitiremeyeceğini de anladı. İzzettin Kassam Tugayları hala İsrail ordusuna saldırarak İsrail askerlerini esir alıyor. Bu durum İsrail’in bütün karizmasını yerle yeksan etmiş vaziyette. Müslüman halkların, Müslüman devletlerin uyanması lazım. Dün Filistin’de onlarca çocuk, yüzlerce insan yanarak şehit oldular. Tanklarımız toplarımız tüfeklerimiz, silahlarımız, ordularımız şimdi değilse ne zaman harekete geçecekler? Ne zaman siyonizmle, küffarla mücadele edecekler? Eğer bugün Gazze’de siyonizme karşı mücadele vermezsek, yarın Kıbrıs’ta, öbür gün Anadolu’da aynı mücadeleyi vermek zorunda kalacağız. Çünkü İsrail’in meclisinin duvarında, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yer aldığı sözde ‘Büyük İsrail’ haritası bulunuyor. Hal böyleyken İsrail’in bu soykırımlarına karşı nasıl hiçbir şey yapmadan durabiliriz? Bir an önce mücadele vermemiz, direnişe katılmamız, bilfiil harekete geçmemiz lazım. Rahmetli Erbakan’ın dediği gibi İsrail sadece güçten anlar. BM ve uluslararası örgütlerin kınama açıklamalarının hiçbirinin kıymeti harbiyesi yok. Olmadığı şimdiye kadar anlaşılmıştır. Onun için ya şimdi harekete geçeceğiz, ya da siyonizm bizim kapımıza dayandığında hiçbir şey yapamayacak duruma düşeceğiz. Allah muhafaza buyursun” açıklamasında bulundu.

BM ve diğer uluslararası sistemler işlerliğini yitirdi

Yedi İklim Kültür Sanat Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Özaydın ise, “Her şey dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Özellikle 7 Ekim den bu yana katil İsrail bütün dünyanın vicdanını teste tabi tutuyor. Gazze’de işlenen cinayetler ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümler, katliamlar, sürgünler bütün dünyada vicdan sahibi insanların ilgilenmesi gereken konular olmalıdır. Aksi takdirde dünya savaşları, yerel savaşlar bütün dünyadaki sağduyulu insanları olumsuz bir şekilde etkilemeye devam edecektir. Yıllardır bütün dünyaya anlatılan; demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramlar içi boş kelimeler ve alışılmış yalanlar haline gelmiştir” görüşlerini dile getirdi.

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Siyonizm günümüzün Nazizmidir

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman da, şunları söyledi: “İsrail, BM ve ABD tarafından güvenli bölge ilan edilen sivillerin yaşadığı çadırları bombalaması, bebekleri, çocukları yakması bir kez daha gösterdi ki siyonizm günümüzün nazizmidir ve insanlık için en büyük tehlikedir. Siyonizm ortadan kalkmadan insanlık için tehlike bitmez. UAD’ın İsrail’in Gazze’deki saldırılarını, askeri operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurma kararı vermesinin üzerinden iki gün geçmeden faaliyetleri durdurmak bir yana adeta mahkeme kararına meydan okuyarak sivil yaşam alanları çadırları bombalamıştır. Aslında İsrail budur, siyonizm budur. İsrail’i durdurmak için İsrail’e devlet muamelesi yapmamak gerekir. Ülkemiz ve İsrail’i tanıyan ülkeler bu kararlarını gözden geçirmeden, bu kararı geri almadan İsrail’in saldırganlığını durdurmak mümkün değildir”