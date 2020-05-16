45 gündür kayıp olan lise öğrencisi İrem Dinçer bulundu
Osmaniye’de 45 gün önce kaybolan lise dokuzuncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İrem Dinçer, emniyet ekiplerince yürütülen çalışma sonucu dün gece geç saatlerde bulundu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 45 gündür kayıp olan lise öğrencisi İrem Dinçer (15) bulundu.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamiçi Mahallesi’nde yaşayan Veli-Sibel Dinçer çiftinin 2 çocuğundan biri olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer’i, 45 gün sonra Osmaniye Merkez’de buldu.
İlçe, il ve il dışında çalışmalar yürütüldü
İrem’i bulmak için gece-gündüz çalışan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ilçe, il ve il dışında yürüttükleri çalışmalar sonucu 15 yaşındaki İrem’i, 15 Mayıs Cuma günü gece geç saatlerde Osmaniye il merkezinde sağ-salim buldu.
Yapılan işlemlerin ardından Lise Öğrencisi İrem, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edildi.