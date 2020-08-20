45 göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti
Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5'i çocuk 45 kişi hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen bilgiye göre, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5'i çocuk en az 45 kişinin hayatını kaybetti.
17 Ağustos tarihinde meydana gelen olay Libya açıklarında gerçekleşti.
Teknenin motoru patladı
Libya'nın sahil kenti Zuvara açıklarında bir teknenin motorunun patlaması sonucu batmasıyla 5'i çocuk en az 45 düzensiz göçmenin öldüğü bildirildi. Göçmenlerin Afrika uyruklu olduğu kaydedildi.
2020 yılında yaklaşık 320 göçmen Akdeniz'i geçmek isterken boğuldu.