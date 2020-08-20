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Dünya 45 göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti
Dünya

45 göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5'i çocuk 45 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 01:08:00 -
45 göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen bilgiye göre, Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 5'i çocuk en az 45 kişinin hayatını kaybetti.

17 Ağustos tarihinde meydana gelen olay Libya açıklarında gerçekleşti.

Teknenin motoru patladı

Libya'nın sahil kenti Zuvara açıklarında bir teknenin motorunun patlaması sonucu batmasıyla 5'i çocuk en az 45 düzensiz göçmenin öldüğü bildirildi. Göçmenlerin Afrika uyruklu olduğu kaydedildi.

2020 yılında yaklaşık 320 göçmen Akdeniz'i geçmek isterken boğuldu.

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