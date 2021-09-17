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Dünya 45 dakika sonra yeniden hayata döndü!
Dünya

45 dakika sonra yeniden hayata döndü!

ABD’nin Baltimore şehrinde bir kadının, tıbbi olarak öldükten 45 dakika sonra hayata döndüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 20:49:00 -
45 dakika sonra yeniden hayata döndü!

ABD'de yerel medyada yer alan haberlere göre, Kathy Patten adlı bir kadın, golf oynarken telefonda kızının doğum için hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

O sırada kalp krizi geçiren Patten, sağlık ekipleri tarafından acilen hastaneye kaldırıldı.

Aynı hastanede doğum yapmaya çalışan kızı Stacey Fifer’in da bebeğin doğum kanalına sıkışması sonucu acil sezaryene alındığı kaydedildi.

45 dakika sonra tekrar hayata döndü

Kalbinin durduğu, nabzının atmadığı belirtilen Patten’in, sağlık ekiplerinin yoğun kardiyopulmoner resüsitasyonu (CPR) sonucu 45 dakika sonra tekrar hayata döndüğü ileri sürüldü.

Koridorun diğer ucundaki odada da aynı dakikalarda 39 saat süren doğum sancısı sürecinden sonra Patten’ın torunu Alora’nın dünyaya geldiği belirtildi.

Patten, yaşanan olay hakkında, “Tanrı’nın bana ikinci bir şans vermesinden dolayı çok minnettarım” derken, Patten’a kalp masajı yapan doktor Dov Frankel ise olayın modern tıbbın bir sonucu mu yoksa mucize mi olduğu sorusunu insanlara bıraktığını söyledi.

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