  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 44 yaşındaki Buffon'dan yeni rekor!
Spor

44 yaşındaki Buffon'dan yeni rekor!

Parma'nın kalesini koruyan 44 yaşındaki Gianluigi Buffon tarihi bir rekorun sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 15:03:00 -
44 yaşındaki Buffon'dan yeni rekor!

Parma'nın kalesini koruyan 44 yaşındaki Gianluigi Buffon tarihi bir rekorun sahibi oldu.

Gianluigi Buffon, Ocak ayında 44 yaşına girdi ancak yıllara meydan okumaya devam ediyor.

İtalyan efsane, Juventus'tan ayrıldıktan sonra altyapısında yetiştiği Parma'ya geri dönmüş ve Serie B'de oynamayı göze almıştı.

Parma, Serie B'de zor günler geçiriyor ancak bu durum 44 yaşındaki Buffon'un yeni bir rekor kırmasına engel değil.

BUFFON'DAN BİR REKOR DAHA

Gianluigi Buffon, Parma'nın Benevento ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Gianluigi Buffon, resmi kayıtlara göre profesyonel kariyerinde 500 maçta kalesini gole kapatan ilk file bekçisi oldu.

Buffon kariyeri boyunca Juventus'ta 322, Parma'da 92, PSG'de 9 ve İtalya Milli Takımı'nda 77 kez olmak üzere toplam 500 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay