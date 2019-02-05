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434 FETÖ'cüye hapis cezası!

Kırşehir'de, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'ye yönelik davalarda yargılamaları tamamlanan 434 sanığa hapis cezası verildi.

05 Şubat 2019 Salı 15:53
434 FETÖ'cüye hapis cezası!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde son üç yılda 554 sanık için 355 dava dosyası açıldı.

Karara bağlanan 245 dosyada 434 sanığa hapis cezası verildi, 44 sanık beraat etti. Dava dosyalarından 40'ı bu yıla devredilirken, 70 dosya için de yetkisizlik kararı verildi.

Karara bağlanan önemli dava dosyalarındaki sanıklar arasında 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde adı "Kırşehir sıkıyönetim komutanı" olarak geçen ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen eski jandarma kurmay albay Ömer Kulaç, darbeciler tarafından gönderilen sıkıyönetim direktifi mesajını gizlice ilçelere gönderdikleri belirlenen ve 15'er yıl hapis cezası alan iki eski asker, örgütün emniyet yapılanmasında yer alan eski emniyet müdürleri ve amirleri ile polisler ve örgütün mahrem imamları da yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:53
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  2. fetö
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