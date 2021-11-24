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Dünya 43 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılan kişi serbest bırakıldı
Dünya

43 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılan kişi serbest bırakıldı

ABD'de işlemediği 3 cinayetten dolayı idam ve müebbet hapis cezaları alıp 43 yıldır hapiste tutulan Kevin Strickland'in suçsuzluğu ispatlanınca serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 14:41:00 -
43 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşılan kişi serbest bırakıldı

ABD'de Kevin Strickland ismindeki 62 yaşındaki siyahi Amerikalı, 43 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğunun ortaya çıkması üzerine serbest bırakıldı.

25 Nisan 1978'de ABD'nin Missouri eyaletinin Kansas şehrinde işlenen üç cinayetten suçlanıp tutuklanan Kevin Strickland bu suçlamayı reddetmiş ama bir idam ve iki müebbet hapis cezası almıştı.

İdam cezası infaz edilmeyen Kevin Strickland, 19 yaşından bu yana 43 yıldır hapis yatmaktaydı.

Jackson County Savcısı Jean Peters Baker, yaptıkları inceleme sonunda Kevin Strickland'in hüküm giydiği cinayetleri işlediğine dair bir delil bulunmadığına ve tahliye edilmesine karar verdiklerini açıklamıştı.

Salı günü hapisten tahliye edilen Kevin Strickland'in tekerlekli sandalyeyle hareket edebilmesi dikkat çekti. 

Strickland, "Hâlâ inanamıyorum," dedi. "Bu günün geleceğini düşünmemiştim." açıklamasında bulundu.

ABD Ulusal Muafiyet Sicili kurumunun açıklamasına göre Kevin Strickland'in haksız yere 43 yıldır hapiste tutulması Missouri eyaletinde bir rekoru oluştururken ABD tarihinde de en uç birkaç örnekten biri olarak tarihe geçti.

Siyahi düşmanlığının yüksek olduğu Missouri eyaletinde Kevin Strickland'e idam ve müebbet hapis hükümlerinin siyahi olduğu için verildiği iddia ediliyor.

Mahkeme geçtiğimiz Mayıs ayında Strickland'in serbest bırakılmasına hükmetmişti.

 

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