  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 43 yıl hapis cezası olan adam kendi yaptığı sığınakta böyle yakalandı!
Yerel

43 yıl hapis cezası olan adam kendi yaptığı sığınakta böyle yakalandı!

Sakarya'da kesinleşmiş 43 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasıyla aranan M.G., evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 13:00:00 -
43 yıl hapis cezası olan adam kendi yaptığı sığınakta böyle yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi’nde son günlerde yaşanan ev ve inşaatlardan hırsızlık şüphelilerinin M.G., T.G., M.G. ve A.B. olduğunu tespit etti.

Ekipler, evlerine düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden M.G., evinin altına yaptığı sığınakta saklanırken yakalandı. M.G.’nin hırsızlık başta olmak üzere 23 suç dosyasından toplam 43 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.G., T.G. ve M.G. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay