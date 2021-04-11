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Gündem 43 kişinin Almanya'dan geri dönmediği iddia edilmişti! Valilikten açıklama
Gündem

43 kişinin Almanya'dan geri dönmediği iddia edilmişti! Valilikten açıklama

Malatya Valiliği, Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 20:29:00 -
43 kişinin Almanya'dan geri dönmediği iddia edilmişti! Valilikten açıklama

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimizin 11 Mart 2021 tarihli yazısıyla gerek söz konusu iddiaların gerekse 2019, 2020 ve 2021 yıllarında belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokollere istinaden 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre gerçekleştirilen Hizmet Damgalı Pasaport işlemlerinin incelenmesi için mülkiye müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiş olup, İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen inceleme işlemleri halen devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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