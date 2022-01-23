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Yerel 43 ilin geçiş güzergahında yoğun kar yağışı
Yerel

43 ilin geçiş güzergahında yoğun kar yağışı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, kar yağışı etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 03:38:00 -
43 ilin geçiş güzergahında yoğun kar yağışı

Yurdun birçok şehrinde etkili olan kar yağışı, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de de dün akşam saatlerinde başladı. Karayolları ekipleri karla kaplanan yollarda küreme yaparak tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Sürücüler, tamamen açılan yollarda rahat ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı. Öte yandan Kırıkkale Belediyesi de şehir içi sokaklarda ve ana arterlerde kar küreme ve solüsyon çalışması yaptı.

Lapa lapa yağan karın ardından şehir merkezi beyaza büründü. 7'den 70'e herkes karın tadını çıkartmak için sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar yağan karın altında yürüyüş yaparken bazıları ise kar topu oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Mustafa Ünal (20) "Kar yağışı güzel oldu kuraklık vardı. Bu karı uzun zamandır bekliyorduk. Kar yağışı güzel oldu eğleniyoruz. Bereket Yağıyor Allah'a şükür" dedi.

Elvanur Dinç (9), Kar yağdığı için çok mutluyum. Kaç yıldır kar yağmıyordu. Kar yağdığı için çok sevindim. Kar topu oynuyorum. Kardan adam yapıyorum" şeklinde konuştu

Eymen Mert Doğan (8), "Çok mutluyum hiç kar yağmıyordu şimdi yağdı oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz. Kartopu oynuyoruz" diye konuştu.

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