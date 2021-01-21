421 ilçeye yeni e-Sınav merkezi

e-Sınav merkezlerinden 2018’de 81 il, 14 ilçe merkezi ve 95 merkezdeki 124 salonda aynı anda 3 bin 250 kişi yararlanabilirken, MEB, son iki yılda özellikle ilçelerde bu sınav merkezlerine erişimi artırarak, 2020’de ilçe merkez sayısını 70’e ve toplam e-Sınav merkez sayısını da 151’e çıkardı. 2020 sonunda ise 194 salonda hizmet veren e-Sınav merkezlerinden aynı anda hizmet alan kişi sayısı, 4 bin 290 kişiye ulaştı. MEB, yeni bir planlama yaparak, halen 70 ilçede bulunan e-Sınav merkez sayısını, 2021’de 410’a toplamda ise 491’e çıkartma hedefi belirledi. Buna göre, 491 sınav merkezinde yer alacak 500 sınav salonunda hizmet verecek e-Sınav salonlarında aynı anda 10 bin 710 kişi yararlanabilecek.



Sınav olabilecek aday sayısında yüzde 230 artış



Böylece, e-Sınav merkez sayısı son iki yılda 4 kat, salon sayısı da 3 kat artacak. Ayrıca aynı anda e-Sınav merkezinde sınav olabilecek aday sayısı da yüzde 230 artışa ulaşacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Özellikle ilçelerimizde e-Sınav merkezi sayısında 2021 yılında ciddi bir artışa gideceğiz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-Sınav merkezi açacağız. 2021 yılında e-Sınav merkez sayımız, 151’den 491’e çıkmış olacak” diye konuştu.