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Eğitim 421 ilçeye yeni e-Sınav merkezi
Eğitim

421 ilçeye yeni e-Sınav merkezi

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yeni kararla elektronik sınav merkezi sayısı 491’e, sınav salonu sayısı 500’e, merkezlerden aynı anda hizmet alanların sayısı ise 10 bin 710’a çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:07:00 -
421 ilçeye yeni e-Sınav merkezi

e-Sınav merkezlerinden 2018’de 81 il, 14 ilçe merkezi ve 95 merkezdeki 124 salonda aynı anda 3 bin 250 kişi yararlanabilirken, MEB, son iki yılda özellikle ilçelerde bu sınav merkezlerine erişimi artırarak, 2020’de ilçe merkez sayısını 70’e ve toplam e-Sınav merkez sayısını da 151’e çıkardı. 2020 sonunda ise 194 salonda hizmet veren e-Sınav merkezlerinden aynı anda hizmet alan kişi sayısı, 4 bin 290 kişiye ulaştı. MEB, yeni bir planlama yaparak, halen 70 ilçede bulunan e-Sınav merkez sayısını, 2021’de 410’a toplamda ise 491’e çıkartma hedefi belirledi. Buna göre, 491 sınav merkezinde yer alacak 500 sınav salonunda hizmet verecek e-Sınav salonlarında aynı anda 10 bin 710 kişi yararlanabilecek.

Sınav olabilecek aday sayısında yüzde 230 artış

Böylece, e-Sınav merkez sayısı son iki yılda 4 kat, salon sayısı da 3 kat artacak. Ayrıca aynı anda e-Sınav merkezinde sınav olabilecek aday sayısı da yüzde 230 artışa ulaşacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Özellikle ilçelerimizde e-Sınav merkezi sayısında 2021 yılında ciddi bir artışa gideceğiz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-Sınav merkezi açacağız. 2021 yılında e-Sınav merkez sayımız, 151’den 491’e çıkmış olacak” diye konuştu.

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