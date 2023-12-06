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Teknoloji 411 binden fazla dosya ele geçirildi! Bütün tedbirler boşuna mı?
Teknoloji

411 binden fazla dosya ele geçirildi! Bütün tedbirler boşuna mı?

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:37:00 - 2023-12-06 16:37:45
411 binden fazla dosya ele geçirildi! Bütün tedbirler boşuna mı?

Bu yıl içerisinde güvenlik sistemleri toplamda yaklaşık 125 milyon kötü amaçlı dosya tespit etti. Uzmanlar güvenlik uyarılarını sıralamayı ise sürdürüyor.

Uzmanlar, kötü amaçlı Microsoft Office ve diğer belge türlerini içeren saldırılarda %53'lük belirgin bir artış gözlemlediler. Ayrıca saldırganlar, sistemlere fark edilmeden sızmak için arka kapılar kullanmak gibi daha tehlikeli taktiklere yöneldi. Kaspersky Güvenlik Bülteni: Yılın İstatistikleri Raporu'nda yorumlanan bu bilgiler, siber tehditlerin değişen görünümünün altını çiziyor.

Tespit edilen dosya sayısı

2023'te Kaspersky güvenlik sistemleri toplamda yaklaşık 125 milyon kötü amaçlı dosya tespit etti. Windows platformu, siber saldırıların birincil hedefi olmaya devam etti ve günlük olarak tespit edilen tüm kötü amaçlı yazılım taşıyan verilerin %88'ini oluşturdu. Çeşitli komut dosyaları ve farklı belge formatları aracılığıyla yayılan kötü amaçlı yazılım aileleri, günlük olarak tespit edilen tüm kötü amaçlı dosyaların %10'unu oluşturarak ilk üç tehdit arasında yer aldı.

En yaygın türler

Kaspersky'nin tespit sistemleri her gün ortalama 411 bin zararlı dosya keşfetti. Bu da 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık %3'lük artış anlamına geliyor. En yaygın kötü amaçlı yazılım türü Truva atları olmaya devam ediyor. Bu yıl, arka kapıların kullanımında kayda değer bir artış oldu ve 2022'de günde 15 bin olarak tespit edilen dosya sayısı 2023'te 40 bine yükseldi. Arka kapılar, saldırganlara dosya gönderme, alma, yürütme ve silme gibi görevlerin yanı sıra gizli verileri toplama ve bilgisayar etkinliğini günlüğe kaydetme gibi görevleri yerine getirmek için kurbanın sistemi üzerinde uzaktan kontrol sağlayan, en tehlikeli Truva atı türlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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