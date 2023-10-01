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İSLAM 41 günde hafız oldu! Herkes bu talebeyi konuşuyor
İSLAM

41 günde hafız oldu! Herkes bu talebeyi konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-10-01 15:55:00 - 2023-10-01 16:03:48

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin geliştirdiği "75 günde hafızlık" programına katılan talebe, eğitimini 41 günde tamamlayarak gözleri yaşarttı, ödülünü Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak'ın elinde aldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan, kendi geliştirdikleri yöntemle 75 günde hafızlığını tamamlayan talebelerin ödüllerini takdim etti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hafızlık süresini kısaltan yeni bir projeyi devreye soktu. İZÜ Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan tarafından geliştirilen proje kapsamında, musiki makamlarını kullanarak koro halinde ezber yapan öğrenciler 75 günde hafız olmak için çalışıyor.

Gülsüm Arslan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, 75 günde hafızlığını tamamlayan son talebelerin mezuniyet törenine ait görüntüler yer aldı.

Öğrencilerden birinin 41 günde hafızlığını tamamladığını söyleyen Arslan'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

41 günde hafız olan gencimiz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın elinde aldı.
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