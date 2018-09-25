407'si trafikten men edildi! Polis ve jandarmadan okul servis araçlarına 81 ilde sıkı denetim

Polis ve jandarma ekiplerinin ülke genelinde yaptığı uygulamada, 39 bin 160 okul servis aracı denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen 407 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için okul servis araçları ve personelini denetlemek amacıyla; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’’ ülke genelinde eş zamanlı olarak yapıldı.

3 BİN 378 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

Uygulamaya 2 bin 855 emniyet ve 2 bin 720 jandarma personeli olmak üzere toplam 5 bin 575 personel ile 2 bin 528 ekip katıldı.

Yapılan uygulamalarda 39 bin 160 okul servis aracı denetlenerek, 347 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 241 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 167 adet “Fazla Yolcu Taşımak”, 2 bin 623 adet “Diğer olmak üzere” toplamda 3 bin 378 araç ve sürücüsüne cezai işlem ve 794 bin 844 TL idari para cezası uygulandı. Eksiklikleri tespit edilen 407 okul servis aracı trafikten men edildi.