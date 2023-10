400 milyon takipçisi olan Kylie Jenner'a İsrail tepkisi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girdi.

Kentten İsrail'e yönelik roket atışları ise gece boyu devam etti. İsrail güçleri de sabah saatleri itibariyle Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Netanyahu hükümeti "savaş hali" ilan etti.

400 milyon takipçisi var

Jenner, 400 milyona yakın takipçili Instagram hesabından İsrail'e desteğini gösteren bir fotoğrafı yayınladı, ardından sildi.

Bir saat içinde sildi

26 yaşındaki Jenner, İsrail yanlısı "Stand With Us" hesabından, üzerinde İsrail bayrağı bulunan ve "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazan fotoğrafı paylaştı.

Kardashian/Jenner kardeşlerin en küçüğü olan iki çocuk annesi Kylie Jenner, Instagram takipçilerinden bazılarının tepkisi üzerine Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımı bir saat içinde sildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tepkiler çığ gibi

Filistin'i destekleyen takipçileri “Siyasete bulaşıp İsrail'i desteklediğinizi söylemeyin. Filistin uzun zamandır acı çekiyor”, “Siyonistlerle birlikteyseniz insan mısınız?” benzeri tepki dolu mesajlar gönderdi.

Pek çok takipçi, Filistin bayrağı görseliyle yorum yaptı. Jenner'a yönelik tepkiler, paylaşımını silmesine rağmen devam etti.

Jenner'ın tepki aldığı tek site Instagram değildi. Binlerce takipçi takipçi, tepkilerini X'te (eski adıyla Twitter) de dile getirdi.

Bella Hadid hatırlatması

Bir X kullanıcısı, "Aslında Kylie Jenner'ın İsrail paylaşımını silmesi çok daha kötü. Bu, bilgi ve özen eksikliğini gösteriyor, sadece konuşulmak için yayınladı" derken; bazı kullanıcılar, paylaşımın Jenner ile uzun süredir Filistin haklarının destekçisi olan 26 yaşındaki ünlü model Bella Hadid arasında gerilime yol açmış olabileceğini de öne sürdü.