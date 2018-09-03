THY - Kastamonu
0553 313 94 23

400 bin liralık altın dolu çantayı kapıp kayıplara karıştılar!

İstanbul Pendik'te soyguncular, kuyumculara altın taşıyan kuryenin elinde bulunan ve içinde 400 bin liralık altın olduğu öne sürülen çantayı alıp kayıplara karıştı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:28
400 bin liralık altın dolu çantayı kapıp kayıplara karıştılar!

İstanbul Pendik'te bulunan Sülüntepe Mahallesi 18 Mart Caddesi'nde bir kuyumcudan çıkan kurye A.Ü.'nün elindeki altın dolu çanta, arabasına bineceği sırada yanına yaklaşan otomobildeki 3 kişi tarafından alınmak istendi.

Darp edilen kurye çantayı vermemek için direnirken, otomobile binen şüpheliler kuryeyi metrelerce sürükledi.

Şüpheliler içinde 400 bin liralık altın olduğu öne sürülen çantayla kaçtı.

Kolu kırılan kurye tedavi altına alınırken, polis şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:28
  1. İstanbul
  2. istanbul
  3. Pendik
  4. kuyumcu kuryesi
  5. kurye
  6. soygun
  7. 400 bin liralık altın dolu çanta
  8. hırsızlar kayıplara karıştı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haince şehid edilen Bayram Ali Öztürk Hocayı, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyoruz
    1. Haince şehid edilen Bayram Ali Öztürk..
    2. Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın..
    3. Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi?
    4. Kütahya KYK ve özel yurtları telefon..
    5. İran'da 'başkent değişikliği' sinyali
    6. Başta uyuşma ve sersemlik hissi varsa..
    7. Burundan sarı akıntı gelmesi hangi..
    8. Endonezya'da DAEŞ'li 2 terörist..
    9. "Avrupa'da göçmene ihtiyaç var"
    10. Trablus'ta 8 günde 41 kişi öldü, 128..
    11. Avrupa Birliği'nden yeni ABD hamlesi!
    12. Satırı boğazın dayayıp intihara..
    13. Sağlam'dan Fenerbahçelileri kızdıracak..
    14. Mersin'de korkunç olay! 5 kişi evde..
    15. Aydın KYK kız ve erkek yurtları
    16. Almanya'da Nazi selamı veren iki polis..
    17. Banka memurunun hatası pahalıya mal..
    18. Yaşlı ev sahibini öldürdükten sonra..
    19. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik..
    20. Üniversite rektöründen Adnan Oktar..
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!