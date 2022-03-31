  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 400 adet tabanca parçası ele geçirildi
Yerel

400 adet tabanca parçası ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında çalılıkların arasına gizlenmiş 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:44:00 -
400 adet tabanca parçası ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında çalılıkların arasına gizlenmiş 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İlçe kırsalında dün arazide yapılan aramada çalılıkların arasına gizlenmiş 4 çuval içinde 400 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay