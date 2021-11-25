  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 40 yıldır hırsızlıktan aranan adama bir gün hapis
Dünya

40 yıldır hırsızlıktan aranan adama bir gün hapis

ABD’de yıllarca müze hırsızlığı yapan bir adam 40 yıl sonra yakalandı. Mahkeme hapis cezası olarak bir gün verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 11:33:00 - 2021-11-25 11:33:44
40 yıldır hırsızlıktan aranan adama bir gün hapis

 

ABD’de yıllarca müze hırsızlığı yapan bir adam 40 yıl sonra yakalandı. Mahkeme hapis cezası olarak 1 gün verdi. Thomas Gavin, parmaklıklar ardında geçirdiği güne ek olarak, 1 yıl ev hapsi, 25 bin dolar para cezası aldı.

ABD'de Devrim Savaşı'ndan kalma nadir bir tüfek satmaya çalışırken yakalanan 78 yaşındaki Thomas Gavin,  1960'larda ve 1970'lerde düzinelerce soygun yaptığını itiraf etti.

1971 yılında Valley Forge Eyalet Parkı Müzesi'nden 1775 yılında bir silah ustası tarafından hazırlanmış antika bir tüfek çaldığını da itiraf etti.

Çaldığı silahın değerinin 175 bin dolar olduğu açıklandı.

Yargıç, hırsızlıkların çoğuna ilişkin zamanaşımı süresinin çoktan geçtiğini söyledi. 

40 yıl sonra yakalanan suçlu, mahkeme tarafından 1 gün hapis cezası aldı.

Ayrıca parmaklıklar ardında geçirdiği güne ek olarak, bir yıl ev hapsi, 25 bin dolar para cezası verildi.

Ayrıca 23 bin 385 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul metrosunda bu da oldu!
Gündem

İstanbul metrosunda bu da oldu!

İş bilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Hacıosman-Taksim metrosunda, İstanbullular kapağı açık elektrik panosu ile büyük r..
Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar
Ekonomi

Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar

'Altın fiyatları yükselir mı?', 'Altın fiyatları düşer mi?' sorularının cevapları merak edilirken, IKON Menkul, altına ilişkin iddialarını a..
En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu
Gündem

En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu

Hükümetin faize karşı başlattığı savaşa küresel para baronları tepki gösterirken, İstanbul'un en zengin yerlerinden olan Kadıköy ve Şişli gi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay