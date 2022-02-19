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Yerel 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı
Yerel

40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı

Kulu Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran K.H, "annesi ile soy bağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi" için dava açtı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 18:54:00 - 2022-02-19 19:01:20
40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 40 yıl önce ölen kadının mezarından kemik örneği alındı.

Konya'da biyolojik annenin tespiti için 40 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı

Kulu Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran K.H, "annesi ile soy bağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi" için dava açtı.

Mahkeme, K.H'nin biyolojik annesinin tespiti için 40 yıl önce vefat eden E.S'nin Ömeranlı Mahallesi'ndeki kabrinin açılmasına ve DNA örneği alınmasına karar verdi.

Mahkeme hakiminin gözetiminde E.S'nin kabri açıldı. Kemiklerden alınan örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 

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