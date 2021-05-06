40 yenilikçi teknolojinin üretimi desteklenecek

Kritik ürünlerin yerli imkânlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ‘mobilite’ çağrısı da başvuruya açıldı. Programın yeni çağrısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, duyurdu.

Hedef ihracatı arttırmak

Varank, mobilite sektörünün üretiminin yüzde 85’ini Avrupa’ya ihraç ettiğini dile getirdi. “Yeşil Mutabakat’ın ardından Avrupa Birliği’nin (AB) sanayi, dijitalleşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracat oranını arttırması ana hedefimizdir” dedi. Mobilite sektörünün 2023’e kadar ihracattan aldığı payı yüzde 20’ye; 2030’a kadar yerlilik oranını yüzde 75’e çıkarmayı amaçladıklarının altını çizen Varank, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ‘mobilite’ çağrısı bu hedeflerimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak. Bu hedeflere katkısı olabilecek projeler bu çağrıyla desteklenebilecek” ifadelerini kullandı.

Cari açığın kaynağı

Varank, çağrı kapsamında kod bazında desteklenmesi öngörülen 152 ürünün, 2015-2019 döneminde 9.3 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan ürünler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ayrıca burada desteklenecek yenilikçi teknolojiler, önümüzdeki dönemde mobilite alanındaki paradigma değişiminin etkisiyle dünya ticaretindeki payını hızla artırması beklenenlerden oluşuyor. Yeni çağrıyla bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye dönük yatırımları destekleyeceğiz. Hamle Programı’yla yatırımların çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde desteklenmesi mümkün hale geldi.”

Son başvuru 8 Haziran'da

Tamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, www. hamle.gov.tr adresi üzerinden 8 Haziran’a kadar gerçekleştirebilecek. ‘Mobilite’ çağrısıyla destek kapsamında yer alan 5 yenilikçi teknoloji üst başlığı şöyle:

Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar

Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri

İleri Malzeme Teknolojileri

Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri

Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler.