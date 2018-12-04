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40 gün sonra ilk kez görüntülendi

24 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan’da kaybolan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, o günden sonra ilk kez görüntülendi.

04 Aralık 2018 Salı 06:59
40 gün sonra ilk kez görüntülendi

Gabon ve Fas basınındaki haberlere göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Rabat'taki Kral 5. Muhammed Askeri Hastanesi'nde 29 Kasım'dan bu yana tedavi gören Bongo'yu ziyaret etti.

Krallık, ziyaretin fotoğrafını basına servis etti. Fotoğrafta, rahatsızlandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa görüntülenen Bongo ile Kral 6. Muhammed'in karşılıklı oturduğu görüldü.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Bongo'nun kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkmıştı.

İyileşmeye ve fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığı belitilen Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 06:59
  1. Ali Bongo
  2. Gabon Cumhurbaşkanı
  3. Suudi Arabistan

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