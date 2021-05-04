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Dünya 40 gün aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy'a bakın ne oldu
Dünya

40 gün aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy'a bakın ne oldu

Sosyal medyada fenomen olmak adına yapılan akılalmaz içeriklere bir yenisi daha eklendi. YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy, bir aydan fazla aç ve susuz kalacağını öne sürerek bir deney yaptı. Rus fenomen deneyin sonunu göremeden hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:15:00 -
40 gün aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy'a bakın ne oldu

Rus YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy, 40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia ettiği deneyinin sonunda hayatını kaybetti.

YouTube’da çok sayıda aboneye sahip olan Vıygranovskiy, 40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia ederek, mart ayında Moskova’da deneyine başladı.

Deneyinin onuncu gününde kötüleşen Vıygranovskiy, şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığını belirterek, Abhazya’ya gitti ve meydan okumasına burada devam etti.

Yirminci günde tokluk hissi duyduğunu ileri süren Vıygranovsiy, kilo verdiğini ve fiziksel bir aktivite yapmak için enerjisi kalmadığını söyledi.

Otuz beşinci günde neredeyse ölmek üzere hissettiğini belirtmesine rağmen devam eden YouTuber, şunları söyledi:

“Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem.”

Ancak daha sonra tanıdıkları sosyal medyada yaptığı açıklamada YouTuber’ın aç ve susuz kalma sürecinden çıkmak üzereyken hayatını kaybettiğini yazdı. YouTuber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Yorumlar

ERERERWE

YouTuber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor :)))) neden öldü acabaaaaaa ????
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refik zengin

İnsan aç olarak sadece su içerek 40 gün yaşayabilir.Vücut iç yağlarını yer.Ama bu şimdiki insanlar için geçerli değil.Şimdikiler marazi bir şekilde yemeye alıştıkları için 3-4 günde ölüp giderler.
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