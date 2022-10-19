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Ekonomi 40 bin TL alan bile var! Asgari ücretliyi heyecanlandıran promosyon duyurusu
Ekonomi

40 bin TL alan bile var! Asgari ücretliyi heyecanlandıran promosyon duyurusu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, özel sektörde 40 bin lirayı bulan promosyon ödemelerinin herkese yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 09:15:00 -
40 bin TL alan bile var! Asgari ücretliyi heyecanlandıran promosyon duyurusu

Bankaların emekli ve memurlara dağıttığı 40 bin TL'yi bulan promosyon ödemelerinin özel sektör çalışanlarına da yapılması için, 1 milyon üyeli Türkiye'nin en büyük ticaret örgütünden çağrı geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Akşam'ın gündeme getirdiği özel sektör çalışanlarına promosyon ödenmesi konusunda destek verdi.

Ödenmesinden yanayız

Paris SİAL Gıda Fuarı sırasında soruları yanıtlayan Avdagiç, "Şirketler temkinli yaklaşıyor ama gönlümüz ödenmesinden yana. Ama ödemeyenleri de zan altında bırakmamak lazım. Çünkü bankalarla yoğun çalışan bazı şirketler promosyon, havale vb. şeyleri de kapsayan paket anlaşmalar yapıyor. Bazı şirketler bankalarla süreli anlaşmalar yapıyor. O yüzden hemen şimdi ödeme yapmaları mümkün olmayabilir. Bu anlaşmalar yenilenince promosyon çalışana ödenmeli" dedi. Avdagiç şirketlere "Şu enflasyonist ortamda ödenmesi uygun olur" tavsiyesinde bulundu.

Emeklinin de yükselmeli

Avdagiç, kamu çalışanlarına dönük bankaların maaş promosyonunun 18-25 bin lira aralığına ulaştığına da dikkat çekerek "Bankalar çifte standart uyguluyor. Emeklilere verilen tutar az. Pazarlık gücü olmayan emeklilerin de maaş promosyonu oransal olarak artırılmalı" dedi. Bankalar emeklilere halen en yüksek nakit 7.500 lira ödeme yapıyor.

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