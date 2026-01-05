  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Erdoğan Muhammed bin Selman'la görüştü

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Sebep sadece petrol değil Maduro Siyonizme dur dediği için hedef oldu

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”
Gündem 40 bin dolarlık kol saati daha da pahalıya patladı
Gündem

40 bin dolarlık kol saati daha da pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
40 bin dolarlık kol saati daha da pahalıya patladı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kurdukları düzenekle 40 bin dolarlık kol saatini çalan 3 şahıs hayatının şokunu yaşadı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Taha Yusuf Demirhan'ın yaklaşık 40 bin dolar değerindeki kol saatini internet üzerinden satışa çıkardığı, ilan üzerinden müştekiyle iletişime geçen sanık Cemal Erten'in kendisini "Hasan" ismiyle tanıttığı ve saati almak istediğini söylediği yer aldı.

İddianamede, sanık Erten'in müşteki Demirhan'a Antalya'da olduğunu, bu nedenle saati Bakırköy'de bulunan saatçisine giderek göstermesini istediği, saatçinin kontrolünden sonra parayı müştekinin hesabına atacağını söylediği kaydedildi.

Müşteki Taha Yusuf Demirhan ve babası Ali İhsan Demirhan'ın, sanık Cemal Erten tarafından verilen adrese gittiklerinin anlatıldığı iddianamede, adreste sanık Yusuf Çalçalı'nın kontrol için müştekiden aldığı saati ofis içinde bulunan dolaba koyduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Yusuf Çalçalı'nın müştekiye ve babasına çay söyleme bahanesiyle ofisten çıkarak daha önce kırıp üzerine afiş asıp kapattığı duvardan dolabın içerisindeki saati alarak olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı.

 

Sanık Yusuf Çalçalı ifadesinde, sanık Cemal Erten'in kendisini bu işe yönlendirdiğini, duvarı kendisinin kırdığını ve saati sanık Erten'e verdiğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, incelenen kamera görüntülerinde sanık Erten'in saati sanık Çalçalı'dan alarak Aksaray'da saat satılan bir iş yerinin sahibi sanık Atanur Koç'a götürdüğü ve birlikte Kapalıçarşı'da bulunan başka bir saatçiye gittikleri belirtildi.

Sanık Atanur Koç'un, saati bir arkadaşına kontrol ettirdiğini, arkadaşının kendisine saatin sahte olduğunu söylediğini ve olayla ilgisinin bulunmadığını beyan ettiği ifadesine iddianamede yer verildi.

İddianamede, incelenen kamera görüntülerinde sanıklar Yusuf Çalçalı ve Cemal Erten'in birlikte hareket ettiği, yine sanık Atanur Koç'un sanık Erten'le birlikte saati kontrol amaçlı Kapalıçarşı'ya götürdüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri neticesinde ele geçirdikleri saatleri, saat işi yapan Atanur Koç vasıtasıyla elden çıkardıkları ve bu kapsamda 3 sanığın da birlikte hareket ettiği aktarıldı.

 

İddianamede, sanıkların hazırladıkları plan çerçevesinde sahte kimlikle birkaç günlüğüne kiraladıkları ofisteki dolaba saati koyarak daha önceden kurdukları düzenekle duvarın kırık olduğu bölümden 40 bin dolar değerindeki saati alarak maddi menfaat elde ettiklerinin ve üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sanıklar Cemal Erten, Atanur Koç ve Yusuf Çalçalı hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

iPhone’da gizli güvenlik: Tek kelimeyle hırsız ortaya çıkıyor
iPhone’da gizli güvenlik: Tek kelimeyle hırsız ortaya çıkıyor

Teknoloji

iPhone’da gizli güvenlik: Tek kelimeyle hırsız ortaya çıkıyor

Vur kaç skandalında yalanlar bir bir patladı! Hırsızına sahip çıkan CHP buna da sahip çıktı
Vur kaç skandalında yalanlar bir bir patladı! Hırsızına sahip çıkan CHP buna da sahip çıktı

Gündem

Vur kaç skandalında yalanlar bir bir patladı! Hırsızına sahip çıkan CHP buna da sahip çıktı

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23