"4 yolcu alabilirim" diyen taksiciye 5 kişi saldırdı

Avcılar'da eğlence mekanı çıkışına çağrılan taksici, araca 5 kişi binmek isteyen alkollü yolcuları uyardı. "Yönetmeliğe aykırı 5 kişi alamam" diyen taksici, yolculardan inmelerini istedi. Duruma sinirlenen yolculardan bir tanesi taksi şoförünü önce darp etti daha sonra aracına zarar verdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Avcılar sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBT 32 plakalı taksi sürücüsü, gece geç saatlerde bir mekan çıkışına çağrıldı. Yolculardan birkaçının alkolden dolayı sarhoş ve 5 kişi araca bindiğini gören taksici gidemeyeceğini dile getirdi.





Araçtan inmek istemeyen gruptan en önde oturan yolcu, taksi sürücüsüne küfürler ederek darp etmeye başladı. Bu sırada arkadaşları tarafları ayırmaya çalışırken, araçtan zar zor indirilen Samet Y. bu sefer öfkesini araçtan almaya çalıştı. Kaportayı tekmeleyen, sağ aynayı kıran saldırgan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksici ise son gaz basarak olay yerinden uzaklaştı.



Taksicinin şikayeti üzerine Samet Y. ve arkadaşları karakolda gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.