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Spor 4 yıllık sözleşme! Galatasaray'dan transfer
Spor

4 yıllık sözleşme! Galatasaray'dan transfer

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 20:31:00 -
4 yıllık sözleşme! Galatasaray'dan transfer

Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.

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