4 yıldır bir tek o zamlanmadı: Poşete zam gelecek mi?
İğneden ipliğe bütün ürünlere neredeyse her gün zam gelirken, bir tek poşet fiyatı 4 yıldır zamlanmadı. 2023 yılında poşete zam yapılacak mı? Gözler bakanlığa çevrildi...
Türkiye'de gıdadan enerjiye, giyimden teknolojiye birçok ürüne zam üstüne zam geldi. Son bir yılda hemen hemen bütün ürünler yüzde 100'ün üstünde zamlanırken, zamdan bir tek poşet nasibini almadı.
2019 yılında çevreyi koruma gerekçesiyle tüketiciye bedava verilen poşetler 25 kuruş ücret getirilmişti. Zincir marketler Kasım 2021'de poşet fiyatlarına yüzde 100 zam isterken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum poşet ücretinin 2022 için sabit kalacağını belirtmişti.
2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmesinin ardından poşet fiyatına zam yeniden gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının poşet fiyatına zam yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ocak ayında alacağı yeni kararda...