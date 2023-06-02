4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! Cansız bedenini 'Mucize' diye sergiliyorlar...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin Gower kasabasında 4 yıl önce vefat eden Wilhelmina Lancaster isimli bir rahibe mezarından çıkartıldı. Cansız bedenine rahibe kıyafetleri giydirilen kadının cesedinin hiçbir çürüme belirtisi göstermemesi herkesi şaşkına çevirdi.ABD'nin Missouri eyaletinde 2019'da 95 yaşında hayatını kaybeden Wilhelmina Lancaster isimli rahibe, 4 yıl sonra mezarından çıkarıldı.

29 MAYIS'A KADAR SERGİLENECEK

Sergilenmek üzere Benedictine rahibelerinin sunağına taşınan rahibenin cansız bedeni, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini kabul edecek ve ardından yeniden mezarlığa gömülecek.

"TIPKI ONU GÖMDÜĞÜMÜZ GİBİ DURUYORDU"

Mezardan çıkarılırken orada bulunan bir rahibe "Tıpkı onu gömdüğümüz gibi duruyordu. Tamamen sağlam bir şekilde onu görünce sevinçten çığlık attık. Kirpikleri, saçları, kaşları, burnu ve dudakları mevcuttu. Ağzı gülümser gibiydi. Bu bir mucize" dedi.İşte 4 yıl sonra mezardan çıkartılan o rahibe;