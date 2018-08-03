4 yaşındaki yeğenine sigara içiren şahıs gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki yeğeninin eline sigara vererek fotoğrafını çeken İ.A, bunu sosyal medyada paylaştı.

Şüpheli, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, Düzce Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.