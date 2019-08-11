4 yaşındaki kız trenin altında kaldı! Adana'da, Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen ve tren raylarının olduğu bölgede kurdukları çadırda yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızına tren çarptı.

Kaza, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Adana'da tren yolu yakınına kurdukları çadırda yaşayan Muhammet ve Garam Naif'in 2 çocuğundan 4 yaşındaki kızı Garam Naif tek başına yolun karşısına geçmek için raylara çıktı. Bu sırada küçük kız, Mersin yönüne giden trenin altında kaldı. Naif kaza yerinde yaşamını yitiriken, vatandaşlar treni taşladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekipi sevk edildi.

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