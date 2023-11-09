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Yerel 4 yaşındaki çocuk misafirliğe gittikleri evde ölü bulundu
Yerel

4 yaşındaki çocuk misafirliğe gittikleri evde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-09 15:25:53 - 2023-11-09 15:25:52
4 yaşındaki çocuk misafirliğe gittikleri evde ölü bulundu

Siirt'te epilepsi hastası olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kız çocuğu, annesiyle birlikte misafirliğe gittiği evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, epilepsi hastası Hatice S., sabah saatlerinde annesiyle birlikte misafirliğe gitti. Yan odada bir müddet sesi çıkmayan küçük kız çocuğunu fark eden anne, çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatice S. kurtarılamadı.

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