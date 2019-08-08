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4 yaşındaki çocuk kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki çocuğa kamyon çarptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
4 yaşındaki çocuk kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki çocuğa kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, bilgilere göre kaza saat 17.30 sularında meydana geldi. Karasu İlçesi Aziziye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 301 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak’ta oynayan 4 yaşındaki Erhan Ülker’e mobilya kamyonu çarptı. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karasu Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan Erhan Ülker isimli çocuk buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.


Sağlık durumu kritik olan küçük çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Çocuklarının kamyon altında kaldığını gören aile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Küçük Erhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan acılı aile büyük üzüntü yaşadı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
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