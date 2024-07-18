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Yerel 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Yerel

4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-18 10:59:28 - 2024-07-18 10:59:27
4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 yaşındaki Yağız Alp, balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağız Alp Gül 4. kattaki balkondan dengesini kaybederek zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye, ardından da Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaşındaki Yağız Alp, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yağız Alp'in cenazesi, bugün Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınacak namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedilecek.

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