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Yerel 4 torbacı tutuklandı
Yerel

4 torbacı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:54:00 -
4 torbacı tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarını tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri ve adreslerini belirlediği 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 75 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 2 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 280 lira ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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