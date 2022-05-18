  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 4 terörist daha hak ettiği yerde!
Gündem

4 terörist daha hak ettiği yerde!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:00:00 - 2022-05-18 16:03:22
4 terörist daha hak ettiği yerde!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! İfadeleriyle MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi” bilgisi paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay