4 terörist daha hak ettiği yerde!
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! İfadeleriyle MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi” bilgisi paylaşıldı.