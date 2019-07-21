4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
21 Temmuz 2019 Pazar 23:50
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