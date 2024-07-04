4 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلٖينَ اِلَّا مُبَشِّرٖينَ وَمُنْذِرٖينَۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.

Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyecekler."



(En'am Suresi - 48) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

Peygamberler yalnız “müjdeciler ve uyarıcılar olarak” gönderilmiş olup onlara samimiyetle kulak vererek “iman eden ve (böylece) halini düzelten” yani gerek kendilerini gerekse başkalarını ıslah edenler için artık korku kalmayacaktır. “Onlar üzüntü de çekmeyecekler”; çünkü gerçek anlamda güven de sevinç ve mutluluk da Allah yolundadır.



Âhirette böyle olacağı gibi, bazı maddî ve geçici sıkıntılara rağmen dünyada da müminler inanmanın, ibadet ve faziletin verdiği sükûn ve güvenle huzur bulurlar. Bu sebeple Allah’ın azabı ancak “zalim toplum”u kapsayacaktır. Dünyadaki herhangi bir musibet müminleri de etkilese bile, onların âhiretteki hayatları imanlarının ve iyi amellerinin kazandıracağı mutluluk ve nimetlerle bezenecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 406



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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"İnsanlara kötülük yapmaktan uzak dur. Şüphesiz bu senin için bir sadakadır."



Kaynak: Suyuti, Camiu's-Sağir, No: 6265





GÜNÜN SÖZÜ:









KISSADAN HİSSE:



İhlaslı Olmak



“İhlâsı yaralayan şeyler, dünyevî menfaatler, dünyevî şöhretler ve buna mümâsil şeylerdir. Bazı insan vardır, parayı çok sever, ona münhemiktir (o işin üzerine çok düşer). Bazı insan vardır, şöhreti sever. Aman şunum olsun veya herkes beni alkışlasın der.



Herkesin takıldığı bir nokta var. İşte ihlâsı bunlar zedeliyor. Bunların hepsi kalpten silinirse, ancak o zaman insan ihlâs sahibi olur. Zararlı şeylerden kaçınmalı, ihlâsa sımsıkı sarılmalı. Herkesin dikkat edeceği en iyi düstur, Cenâb-ı Hak’tan ihlâs talep etmek.



Bir mecliste ihlâs var mı, orada her şey var. İhlâs yok mu, istediği kadar kitaplar okunsun, tefsirler vesaire vesaire... Yine noksanlıktır. Fakir dualarımda daima “Ya Rabbi ihlâsımı arttır” diye dua ediyorum. İhlâs en güzel şey. İhlâsı olana Cenâb-ı Hak bol bol ihsan eder.



(Hâce Musa Topbaş Hz.)

