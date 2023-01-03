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Spor 4 Süper Lig kulübüne para cezası
Spor

4 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 21:32:00 -
4 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF'den yapılan açıklamada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor ile Adana Demirspor'a 100'er bin, yaşanan saha olayları gerekçesiyle Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne 56'şar bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha, Trabzonspor ve Adana Demirsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının ise bir sonraki deplasman müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.

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