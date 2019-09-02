0553 313 94 23

4 senedir umudunu kesmişti, güzel haber geldi!

Iğdırlı Tanrıverdi Akbulut, 2015 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
4 senedir umudunu kesmişti, güzel haber geldi!

Gebze ilçesinde özel şirkette servis şoförlüğü yapan Tanrıverdi Akbulut'a (71) ait 34 FDD 75 plakalı otomobil, otoparktan çalındı. Bir süre, gelecek iyi haberi bekleyen Tanrıverdi Akbulut, daha sonra memleketi Iğdır'a dönerek buraya yerleşti. Otomobilinden ümidi kesen Tanrıverdi Akbulut'a sevindirici haberi Kayseri Emniyet Müdürlüğü verdi. 3 Temmuz 2019 günü uygulama yapan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 74 BU 479 plakalı otomobili durdurdu. 

Aracı kriminal incelemeye alan polisler, şase numarasının başka bir araçtan kesilerek monte edildiğini belirledi. Devam eden inceleme ve soruşturma sonunda otomobilin 15 Temmuz 2015'te Kocaeli Gebze'den çalınan 34 FDD 75 plakalı araç olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Iğdır'da yaşayan Tanrıverdi Akbulut'u arayan ekipler aracını teslim almasını istedi. 



Kayseri'ye giderek 4 yıl önce çalınan otomobilini teslim alan Tanrıverdi Akbulut, büyük sevinç yaşadı. Akbulut, otomobilinin kaporta ve camlarını öptü. Kavuştuğu otomobil ile Iğdır'ın cadde ve sokaklarında bir süre gezen Akbulut, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefon üzerine çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben aracı unutmuştum. Dört yıl önce parkta çalınan otomobilime kavuştum, Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne ve polislere çok teşekkür ederim. Yeni kavuştuğum arabama ruhsat ve plaka çıkarıp kullanmaya devam edeceğim" dedi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:20
  1. Kocaeli
  2. Iğdır
  3. Kayseri
  4. gebze
  5. Tanrıverdi Akbulut
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede büyük çılgınlık! 3 bin kişilik saklambaç oyunu için harekete geçtiler
    1. Ülkede büyük çılgınlık! 3 bin kişilik..
    2. Otomotiv ihracatına Sakarya’dan büyük..
    3. "Bu forma ıslanacak"
    4. İstanbul'da patlama! 1 yaralı
    5. Japonya'da tartışmalı yunus avı başladı
    6. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı..
    7. Forum Diyarbakır’dan kazandıran..
    8. Üniversite sözleşmeli personel alımı..
    9. FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya..
    10. Nallıhan Kuş Cenneti’nde iskele uzatma..
    11. Özel çocuklar at çiftliğini gezdi
    12. İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış..
    13. Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen..
    14. İmam Hatiplileri buluşturan kahvaltı
    15. GRAFİKLİ - A Milli Basketbol..
    16. Niğde’de 3 Bant Bilardo Turnuvası..
    17. Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda..
    18. Sulama göletinde boğulan ikinci..
    19. Dünyayı sarsan Aylan bebeğin ölümünün..
    20. Çocuklara yıl boyu eğlence
    21. Sezai Temelli sözde barış mitinginde..
    22. Havza Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı
    23. Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası..
    24. Trabzonspor "üç büyükler"e geçit..
    25. "Arkas Aegean Link Regatta" renkli..
    26. İlke Özyüksel olimpiyat kotası için..
    27. Kovanlardan çıkan arılar genç kıza..
    28. Siirt polisi üniversite öğrencileriyle..
    29. Esenyurt’ta doğal gaz patlaması
    30. GRAFİKLİ - Galatasaray'ın 6...
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak